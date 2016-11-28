Суд у справі екс-беркутівців продовжив засідання після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжив відеодопит екс-президента України Віктора Януковича під час засідання у справі екс-беркутівців після півгодинної перерви, передає кореспондент УНН.
До перерви питання екс-президенту ставила сторона обвинувачення.
Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович сказав, що не зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим під час Революції Гідності.