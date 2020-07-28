"Суд в смартфоне": Саакашвили предлагает автоматизировать через онлайн судебную систему Украины

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100003 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108534 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113389 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144318 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114359 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137607 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103379 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102742 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105007 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102250 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Суд в смартфоне": Саакашвили предлагает автоматизировать через онлайн судебную систему Украины

"Суд в смартфоне": Саакашвили предлагает автоматизировать через онлайн судебную систему Украины

Киев  •  УНН

 • 17746 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. В Киеве планируют запустить пилотный проект "Суд в смартфоне", который затем можно реализовать по всей стране и это реалистичная идея. Об этом сообщил в видеообращении глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили, передает УНН.

"Очень важная инициатива Президента Зеленского - "Государство в смартфоне", и первые шаги в этом направлении были уже сделаны. А мы предлагаем еще "Суд в смартфоне", когда все будет автоматизировано через онлайн. Прозрачно мы сможем решать онлайн важные судебные дела и это не фантастика, это вполне реалистично", - сказал Саакашвили.

По его словам, нужно резко расширить систему арбитража, практически создать альтернативную систему правосудия в полном объеме и решать через медиацию, через арбитраж, очень важные споры и дела.

"Пилотный проект КyivCity - это инициатива Президента Зеленского, что позволит использовать английское право как пилотный проект для того, чтобы посмотреть, как он будет работать здесь и дальше распространить его на остальную страну, на всех желающих учавствовать в этом проекте", - добавил Саакашвили.

Напомним, для того, чтобы улучшить доверие украинцев к судебной системе, нужно создать единый орган судебного контроля. В итоге - в Украине предлагают сократить количество судов с 764 до максимум 200.

Украинские Национальные Новости

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