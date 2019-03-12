Суд в РФ продлил арест Липецк фабрики Roshen

Мера суда позволяет фабрике эксплуатировать арестованное имущество, но запрещает продавать его или сдавать в аренду. Под арестом продолжают быть склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров.



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Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что производство на кондитерской фабрике "Рошен" в Липецке Российской Федерации остановлено и запущено не будет. Об этом он 29 сентября этого года сказал во время открытия 10-го международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы "в Харькове.