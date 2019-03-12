Суд у РФ продовжив арешт липецкої фабрики Roshen
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Басманний суд Москви продовжив термін арешту, накладеного на кондитерську корпорацію Roshen в Липецьку. За клопотанням слідчого термін забезпечувального арешту, накладеного на 12 об'єктів нерухомості, продовжено до 13 червня 2019 року. Про це УНН повідомили у прес-службі Roshen.
Міра суду дозволяє фабриці експлуатувати заарештоване майно, але забороняє продавати його або здавати в оренду. Під арештом продовжують бути склад готової продукції, чотири цехи, будівля підсобного корпусу, а також сім земельних ділянок загальною площею понад 700 тис. кв. метрів.
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Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що виробництво на кондитерській фабриці “Рошен” у Липецьку Російської Федерації зупинене і запущено не буде. Про це він 29 вересня цього року сказав під час відкриття 10-го міжнародного економічного форуму “Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи” у Харкові.