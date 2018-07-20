Суд в Германии отменил постановление об экстрадиции экс-лидера Каталонии

Сообщается, что такое решение было принято из-за аннулирования Верховным судом Испании международных ордеров на арест Пучдемона. Пресс-секретарь суда земли Шлезвиг-Гольштейн сообщила, что дело об экстрадиции Пучдемона закрыто, поэтому он может свободно покинуть территорию Германии.

Как сообщал УНН, член Верховного суда (ВС) Испании Пабло Лиара решил в четверг, 19 июля, аннулировать направленный ранее в Германию через Европол ордер на арест и экстрадицию Карлеса Пучдемона. Бывший премьер Каталонии обвиняется в Испании в мятеже, растрате госсредств и других правонарушениях, за которые ему грозит по совокупности до 50 лет тюрьмы. Вместе с тем, Лиара оставил в силе внутренний испанских ордер, по которому Пучдемон в случае пересечения границы страны должен быть немедленно арестован.