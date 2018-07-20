Суд у Німеччині скасував постанову про екстрадицію екс-лідера Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Верховний суд землі Шлезвіг-Гольштейн скасував постанову про екстрадицію до Іспанії колишнього очільника уряду Каталонії Карлеса Пучдемона. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Повідомляється, що таке рішення було ухвалене через анулювання Верховним судом Іспанії міжнародних ордерів на арешт Пучдемона. Речниця суду землі Шлезвіг-Гольштейн повідомила, що справа щодо екстрадиції Пучдемона закрита, тому він може вільно покинути територію Німеччини.
Як повідомляв УНН, член Верховного суду (ВС) Іспанії Пабло Ліар вирішив у четвер, 19 липня, анулювати спрямований раніше в Німеччину через Європол ордер на арешт і екстрадицію Карлеса Пучдемона. Колишній прем’єр Каталонії звинувачується в Іспанії в заколоті, розтраті держкоштів та інших правопорушеннях, за які йому загрожує за сукупністю до 50 років в’язниці. Разом з тим, Ліар залишив в силі внутрішній іспанскій ордер, за яким Пучдемон в разі перетину кордону країни повинен бути негайно заарештований.