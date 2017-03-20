Суд в Крыму начинает рассмотрение по существу дело журналиста М.Семены
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Подконтрольный Кремлю суд Симферополя сегодня проведет рассмотрение по существу дела против украинского журналиста Николая Семены, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Предварительное заседание по делу состоялось в конце февраля. Тогда сторона защиты выразила претензии к лингвистической экспертизе.
Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе у независимых журналистов. Против журналиста Николая Семены российские органы возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к "нарушению территориальной целостности России". Ему запретили выезд из полуострова. 66-летнему журналисту грозит пять лет лишения свободы.
Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, но положительного ответа так и не получили.
На прошлой неделе Европарламент в своей рекомендательной резолюции призвал Москву освободить более 30 граждан Украины, в том числе и Николая Семену, которые находятся в тюрьме или сталкиваются с другим ограничением свободы в России, аннексированном Крыму и на части востока Украины, контролируемой пророссийскими сепаратистами.