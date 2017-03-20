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Суд в Крыму начинает рассмотрение по существу дело журналиста М.Семены

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Подконтрольный Кремлю суд Симферополя сегодня проведет рассмотрение по существу дела против украинского журналиста Николая Семены, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Предварительное заседание по делу состоялось в конце февраля. Тогда сторона защиты выразила претензии к лингвистической экспертизе.

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски, в том числе у независимых журналистов. Против журналиста Николая Семены российские органы возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к "нарушению территориальной целостности России". Ему запретили выезд из полуострова. 66-летнему журналисту грозит пять лет лишения свободы.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, но положительного ответа так и не получили.

На прошлой неделе Европарламент в своей рекомендательной резолюции призвал Москву освободить более 30 граждан Украины, в том числе и Николая Семену, которые находятся в тюрьме или сталкиваются с другим ограничением свободы в России, аннексированном Крыму и на части востока Украины, контролируемой пророссийскими сепаратистами.

Украинские Национальные Новости

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