Суд у Криму починає розгляд по суті у справі журналіста М.Семени
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Підконтрольний Кремлю суд Сімферополя сьогодні проведе розгляд по суті справи проти українського журналіста Миколи Семени, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Попереднє засідання у справі відбулося наприкінці лютого. Тоді сторона захисту висловила претензії до лінгвістичної експертизи.
Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі у незалежних журналістів. Проти журналіста Миколи Семени російські органи порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до “порушення територіальної цілісності Росії”. Йому заборонили виїзд із півострова. 66-річному журналістові загрожує п’ять років позбавлення волі.
Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді так і не отримали.
Минулого тижня Європарламент у своїй рекомендаційній резолюції закликав Москву звільнити понад 30 громадян України, зокрема і Миколу Семену, які перебувають у в’язниці або стикаються з іншим обмеженням свободи в Росії, анексованому Криму і на частині сходу України, контрольованої проросійськими сепаратистами.