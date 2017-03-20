Суд у Криму починає розгляд по суті у справі журналіста М.Семени

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Підконтрольний Кремлю суд Сімферополя сьогодні проведе розгляд по суті справи проти українського журналіста Миколи Семени, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Попереднє засідання у справі відбулося наприкінці лютого. Тоді сторона захисту висловила претензії до лінгвістичної експертизи.

Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, в тому числі у незалежних журналістів. Проти журналіста Миколи Семени російські органи порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до “порушення територіальної цілісності Росії”. Йому заборонили виїзд із півострова. 66-річному журналістові загрожує п’ять років позбавлення волі.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді так і не отримали.

Минулого тижня Європарламент у своїй рекомендаційній резолюції закликав Москву звільнити понад 30 громадян України, зокрема і Миколу Семену, які перебувають у в’язниці або стикаються з іншим обмеженням свободи в Росії, анексованому Криму і на частині сходу України, контрольованої проросійськими сепаратистами.

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