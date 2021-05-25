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Суд в Киеве продлил арест подозреваемому в измене экс-руководителю МВД Украины в АРК

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 мая. УНН. Голосеевский районный суд в Киеве в Вторник 25 мая решил продлить арест подозреваемому в измене бывшему заместителю начальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николаю Федоряну до 23 июля. Об этом пишет "Крым.Реалии", передает УНН.

Суд в Киеве продлил арест подозреваемому в измене экс-руководителю МВД Украины в АРК

Детали

Также суд назначил Федоряну залог в размере 21,338 млн гривен.

Ранее в прокуратуре АРК и Севастополя сообщали, что направили обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который “способствовал незаконному преследованию крымчан”.

Цитата

“В суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах „Хизб- ут Тахрир“, по части 1 статьи 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет”, — говорилось в сообщении.

Дополнение

В ведомстве не назвали имя и фамилия обвиняемого, но согласно опубликованной ранее информации, речь идет о бывшем заместителе начальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николая Федоряна.

4 февраля Херсонский городской суд продлил ему срок содержания под стражей.

Напомним

В марте этого года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввела санкции к ряду бывших высокопоставленных чиновников, в том числе к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, експремьера Николая Азарова. Среди них был и Николай Федорян.

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