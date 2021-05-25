Суд у Києві продовжив арешт підозрюваному у зраді екскерівнику МВС України в АРК

Деталі

Також суд призначив Федоряну заставу в розмірі 21 мільйон 338 тисяч гривень.

Раніше у прокуратурі АРК і Севастополя повідомляли, що направили обвинувальний висновок щодо громадянина України, який “сприяв незаконному переслідуванню кримчан”.

Цитата

“До суду направлено обвинувальний висновок щодо громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах „Хізб- ут Тахрір“, за частиною 1 статті 111 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років”, — йшлося у повідомленні.

Доповнення

У відомстві не назвали ім’я та прізвище обвинуваченого, але згідно з опублікованою раніше інформацією, мова йде про колишнього заступника начальника ГУ МВС України в АР Крим Миколу Федоряна.

4 лютого Херсонський міський суд продовжив йому термін тримання під вартою.

Нагадаємо

У березні цього року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції до низки колишніх високопосадовців, зокрема до колишнього президента України Віктора Януковича, експрем’єра Миколи Азарова. Серед них був і Микола Федорян.