РНБО запровадила санкції проти Януковича, Азарова та Табачника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції до низки колишніх високопосадовців, зокрема до колишнього президента України Віктора Януковича, експрем'єра Миколи Азарова. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України, передає УНН.
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"Я зачитаю перелік осіб проти яких держава Україна ввела максимальний обсяг санкцій", - сказав Данілов.
До списку потрапили:
Абісов Сергій
Азаров Микола
Аксьонов Сергій
Бобков Олександр
Грицай Валерій
Затулін Костянтин
Зима Петро
Іванцов Андрій
Кирилов Олег
Колесніченко Вадим
Константинов Володимир
Кусюк Сергій
Лебедєв Павло
Пасічник Леонід
Поддубов Олександр
Поклонська Наталія
Пшонка Віктор
Дмитро Саламатін
Ігор Соркін
Дмитро Табачник
Микола Ткаченко
Микола Федорян
Микола Фіськов
Олександр Щербицький
Ольга Чечеримова
Янукович Віктор
Раніше
Служба безпеки України рекомендувала Раді національної безпеки та оборони ввести економічні санкції до низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі.
Нагадаємо
11 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на наступному засіданні Рада національної безпеки й оборони України продовжить розглядати санкції проти окремих осіб.
Також Данілов розповідав, що раз або два рази на місяць за необхідністю будуть збирати засідання й обговорювати питання, які є важливі для країни.
11 березня Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.