СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції до Януковича та Азарова

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“Захист національної безпеки вимагає від нас подальших кроків, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто зрадив Україні і досі працює на користь агресора. У 2014-му велика відповідальність покладалася на керівників держави, але вони дозволили статися найгіршому — вторгненню РФ на нашу територію. Тож мають за це відповісти. І не має значення, що вони робили у той момент: тікали до Ростова чи кликали РФ для „порятунку“ російськомовного населення”, — повідомив Іван Баканов.

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Зокрема, мова йде про санкції до Віктора Януковича та колишніх прем’єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки та низки інших чиновників, у тому числі міністрів і правоохоронців Криму.

Голова СБУ підкреслив, що в 2014 році ці посадовці сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на “референдумі” в Криму. А деякі з посадовців були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.

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“Окремі епізоди їхньої діяльності за період 2014 року досі розглядаються у судах. Деякі з цих чиновників причетні до підписання „Харківських угод“. А частина — і досі працює на зміцнення окупаційного режиму в Криму і на Донбасі”, — резюмував Іван Баканов.

Окрім того, Служба безпеки запропонувала застосувати санкції до юридичних осіб, які є власниками ПАТ “Донецькоблгаз”. Адже вони своїми діями, які призвели до відключення 58 котелень на території операції Об’єднаних сил, поставили під загрозу життя і здоров’я громадян.

Нагадаємо

11 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на наступному засіданні Рада національної безпеки й оборони України продовжить розглядати санкції проти окремих осіб.

Також Данілов розповідав, що раз або два рази на місяць за необхідністю будуть збирати засідання й обговорювати питання, які є важливі для країни.

11 березня Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.