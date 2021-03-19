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СБУ рекомендувала РНБО ввести санкції до Януковича та Азарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Служба безпеки України рекомендувала Раді національної безпеки та оборони ввести економічні санкції до низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов на засіданні РНБО, передає УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Цитата

“Захист національної безпеки вимагає від нас подальших кроків, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто зрадив Україні і досі працює на користь агресора. У 2014-му велика відповідальність покладалася на керівників держави, але вони дозволили статися найгіршому — вторгненню РФ на нашу територію. Тож мають за це відповісти. І не має значення, що вони робили у той момент: тікали до Ростова чи кликали РФ для „порятунку“ російськомовного населення”, — повідомив Іван Баканов.

Деталі

Зокрема, мова йде про санкції до Віктора Януковича та колишніх прем’єр-міністра Миколи Азарова, міністра оборони Павла Лебедєва, міністра освіти Дмитра Табачника, генерального прокурора Віктора Пшонки та низки інших чиновників, у тому числі міністрів і правоохоронців Криму.

Голова СБУ підкреслив, що в 2014 році ці посадовці сприяли спецслужбам РФ в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на “референдумі” в Криму. А деякі з посадовців були також причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту та антиукраїнської пропаганди.

Додамо

“Окремі епізоди їхньої діяльності за період 2014 року досі розглядаються у судах. Деякі з цих чиновників причетні до підписання „Харківських угод“. А частина — і досі працює на зміцнення окупаційного режиму в Криму і на Донбасі”, — резюмував Іван Баканов.

Окрім того, Служба безпеки запропонувала застосувати санкції до юридичних осіб, які є власниками ПАТ “Донецькоблгаз”. Адже вони своїми діями, які призвели до відключення 58 котелень на території операції Об’єднаних сил, поставили під загрозу життя і здоров’я громадян.

Нагадаємо

11 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що на наступному засіданні Рада національної безпеки й оборони України продовжить розглядати санкції проти окремих осіб.

Також Данілов розповідав, що раз або два рази на місяць за необхідністю будуть збирати засідання й обговорювати питання, які є важливі для країни.

11 березня Рада національної безпеки й оборони України доручила Службі безпеки України з’ясувати обставини ратифікації Харківських угод у 2010 році та дії понад 230 народних депутатів 6 скликання.

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