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СНБО ввела санкции против Януковича, Азарова и Табачника

Киев  •  УНН

 • 19249 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда бывших высокопоставленных чиновников, в том числе против бывшего президенту Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова. Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

Цитата

"Я зачитаю перечень лиц против которых государство Украина ввело максимальный объем санкций", - сказал Данилов.

В список попали:

Абисов Сергей

Азаров Николай

Аксенов Сергей

Бобков Александр

Грицай Валерий

Затулин Константин

Зима Петр

Иванцов Андрей

Кириллов Олег

Колесниченко Вадим

Константинов Владимир

Кусюк Сергей

Лебедев Павел

Пасечник Леонид

Поддубов Александр

Поклонская Наталья

Пшонка Виктор

Дмитрий Саламатин

Игорь Соркин

Дмитрий Табачник

Николай Ткаченко

Николай Федорян

Николай Фиськов

Александр Щербицкий

Ольга Чечеримова

Янукович Виктор

Ранее

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.

Напомним

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что на следующем заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц.

Также Данилов рассказывал, что раз или два раза в месяц по необходимости будут собирать заседания и обсуждать вопросы, которые важны для страны.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений в 2010 году и действия более 230 народных депутатов 6 созыва.

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