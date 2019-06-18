Суд взыскал с кредитора более 100 млн грн в пользу НБУ

"По результатам судебного рассмотрения хозяйственным судом города Киева с участием прокуратуры города Киева в пользу НБУ взыскано более 108 млн гривен долга по кредитному договору", - сообщили в ведомстве.

"Так, в 2014 году между НБУ и ГП "Профитрейд" заключен договор поручительства, по условиям которого предприятие поручилось перед Нацбанком за надлежащее исполнение ПАО "Украинский профессиональный банк" обязательств по кредиту на сумму 120 млн грн. Однако банк-должник обязательства по кредитному договору выполнял не должным обращом, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 108 млн грн", - указали в прокуратуре.

Поскольку в добровольном порядке, как отмечается, "ни банк-должник, ни поручитель обязательств по возврату одолженных средств государством не выполнили, Национальный банк в сентябре 2016 года обратился в хозяйственный суд города Киева с иском о взыскании средств".

"В ноябре 2017 года столичная прокуратура вступила в рассмотрение этого дела на стороне НБУ. На сегодня, решением хозяйственного суда города Киева иск удовлетворен полностью и взыскано с ГП "Профитрейд" более 108 млн грн задолженности", - добавили в прокуратуре.

Напомним, Верховный суд обязал ПриватБанк оплатить 25 млн грн фирме Коломойского.