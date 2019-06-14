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Верховний суд зобов’язав ПриватБанк сплатити 25 млн грн фірмі Коломойського

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Верховний суд зобов’язав ПриватБанк сплатити 25 млн грн на користь фірмі бізнесмена Ігоря Коломойського за справою, пов’язаної з кредитом 2009 року. Відповідна інформація міститься в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Верховний суд зобов’язав ПриватБанк сплатити 25 млн грн фірмі Коломойського

Згідно з рішенням, Верховний суд України відмовився задовольнити скаргу "ПриватБанка" і визнав законним стягнення з фінустанови на користь колишніх співвласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова 25 млн гривень.

Саме цю суму компанія колишніх власників ПриватБанку "Акватера" заплатила Нацбанку України в рахунок погашення заборгованості банку за кредитом рефінансування, оскільки була однією з компаній-поручителів за кредитами банку до його націоналізації.

Згідно з текстом рішення,"ПриватБанк" в суді намагався визнати стягнення на користь компанії "Акватера" 25 млн гривень незаконним, однак Верховний суд України дане рішення не підтримав.

Нагадаємо, днями ПриватБанк отримав перемогу у справі за позовом ПрАТ "Ерлан", пов’язаної з бізнесменом Ігорем Коломойським, про зобов'язання погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ.

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