Верховный суд обязал ПриватБанк оплатить 25 млн грн фирме Коломойского

Согласно решению, Верховный суд Украины отказался удовлетворить жалобу "ПриватБанка" и признал законным взыскание с финучреждения в пользу бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 25 млн гривен.



Именно эту сумму компания бывших владельцев ПриватБанка "Акватера" заплатила Нацбанку Украины в счет погашения задолженности банка по кредиту рефинансирования, поскольку была одной из компаний-поручителей по кредитам банка до его национализации.



Согласно тексту решения, "ПриватБанк" в суде пытался признать взыскании в пользу компании "Акватера" 25 млн гривен незаконным, однако Верховный суд Украины данное решение не поддержал.



Напомним, на днях ПриватБанк одержал победу в деле по иску ЗАО "Эрлан", связанной с бизнесменом Игорем Коломойским, об обязательствах погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ.