Верховный суд обязал ПриватБанк оплатить 25 млн грн фирме Коломойского
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Верховный суд обязал ПриватБанк оплатить 25 млн грн в пользу фирме бизнесмена Игоря Коломойского по делу, связанной с кредитом 2009 года. Соответствующая информация содержится в Едином реестре судебных решений, передает УНН.
Согласно решению, Верховный суд Украины отказался удовлетворить жалобу "ПриватБанка" и признал законным взыскание с финучреждения в пользу бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 25 млн гривен.
Именно эту сумму компания бывших владельцев ПриватБанка "Акватера" заплатила Нацбанку Украины в счет погашения задолженности банка по кредиту рефинансирования, поскольку была одной из компаний-поручителей по кредитам банка до его национализации.
Согласно тексту решения, "ПриватБанк" в суде пытался признать взыскании в пользу компании "Акватера" 25 млн гривен незаконным, однако Верховный суд Украины данное решение не поддержал.
Напомним, на днях ПриватБанк одержал победу в деле по иску ЗАО "Эрлан", связанной с бизнесменом Игорем Коломойским, об обязательствах погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ.