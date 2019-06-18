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Суд стягнув з кредитора понад 100 млн грн на користь НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. За участі столичної прокуратури на користь Національного банку України через суд стягнуто понад 108 млн грн заборгованості з кредитора. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-служби прокуратури міста Києва.

Суд стягнув з кредитора понад 100 млн грн на користь НБУ

"За результатами судового розгляду господарським судом міста Києва за участі прокуратури міста Києва на користь НБУ стягнуто понад 108 млн гривень боргу за кредитним договором", - повідомили у відомстві.

"Так, у 2014 році між НБУ та ДП "Профітрейд" укладено договір поруки, за умовами якого підприємство поручилось перед Нацбанком за належне виконання ПАТ "Український професійний банк" зобов’язань по кредиту на суму 120 млн грн. Однак банк-боржник зобов’язання за кредитним договором виконував не належно, у зв’язку із чим утворилася заборгованість у розмірі понад 108 млн грн", - вказали у прокуратурі.

Оскільки в добровільному порядку, як зазначається, "ні банк-боржник, ні поручитель зобов’язань із повернення позичених коштів державою не виконали, Національний банк у вересні 2016 року звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення коштів".

"У листопаді 2017 року столична прокуратура вступила у розгляд цієї справи на стороні НБУ. На сьогодні, рішенням господарського суду міста Києва позов задоволено повністю та стягнуто із ДП "Профітрейд" понад 108 млн грн заборгованості", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, Верховний суд зобов’язав ПриватБанк сплатити 25 млн грн фірмі Коломойського.

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