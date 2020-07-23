Суд сегодня рассмотрит ходатайство о мере пресечения "луцкому террористу"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Луцкий горрайонный суд Волынской области сегодня планирует рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения в отношении Максима Кривоша, который 21 июля захватил заложников в Луцке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение на сайте Судебной власти.
"Ходатайство будет слушаться 23 июля 2020 года в 15:00 в зале судебного заседания № 2 на 1-м этаже в помещении Луцкого горрайонного суда Волынской области по улице Конякина, 3", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в Луцкий горрайонный суд Волынской области поступило ходатайство следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Волынской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в уголовном производстве относительно захвата лиц в качестве заложников и совершения террористического акта, произошедшего в городе Луцке 21 июля 2020 года.
Напомним, накануне о подозрении сообщили Максиму Кривошу, который 21 июля захватил заложников в Луцке.
Как сообщал УНН, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, опубликованное по требованию террориста.
Правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.