Суд сьогодні розгляне клопотання про запобіжний захід "луцькому терористу"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Луцький міськрайонний суд Волинської області сьогодні планує розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу щодо Максима Кривоша, який 21 липня захопив заручників у Луцьку. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на сайті Судової влади.
“Клопотання буде слухатися 23 липня 2020 року о 15:00 в залі судового засідання № 2 на 1 поверсі в приміщенні Луцького міськрайонного суду Волинської області по вулиці Конякіна, 3”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що до Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного у кримінальному провадженні щодо захоплення осіб, як заручників та щодо вчинення терористичного акту, який стався у місті Луцьку 21 липня 2020 року.
Нагадаємо, напередодні про підозру повідомили Максиму Кривошу, який 21 липня захопив заручників у Луцьку.
Як повідомляв УНН, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.