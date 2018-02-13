Суд сегодня будет избирать Шепелеву меру пресечения еще по одному делу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Оболонский районный суд Киева сегодня будет избирать меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в рамках расследования уголовного производства по факту убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году. Об этом сообщил УНН его адвокат Денис Аникин.
"Сегодня на 11:00 будут избирать ему меру пресечения в Оболонском районном суде по другому делу", - сказал он.
По словам Д.Аникина, речь идет о деле об убийстве банкира Сергея Кириченко.
Напомним, 8 февраля экс-нардепа А.Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, относительного него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
10 февраля Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
Также Шепелев, по данным ГПУ, подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.