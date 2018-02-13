Суд сьогодні обиратиме Шепелєву запобіжний захід ще в одній справі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Оболонський районний суд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід колишньому народному депутатові Олександру Шепелєву у межах розслідування кримінального провадження за фактом убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році. Про це повідомив УНН його адвокат Денис Анікін.
“Сьогодні на 11 годину будуть обирати йому запобіжний захід в Оболонському районному суді по іншій справі”, — сказав він.
За словами Д.Анікіна, йдеться про справу щодо вбивства банкіра Сергія Кириченка.
Нагадаємо, 8 лютого екс-нардепа О.Шепелєва затримали співробітники СБУ. За даними ГПУ, щодо нього Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).
10 лютого Печерський районний суд Києва обрав колишньому народному депутату України Олександру Шепелєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.
Також Шепелєва, за даними ГПУ, підозрюють в організації замаху на вбивство екс-власника “Родовід банку” Сергія Дядечко у 2012 році, а також в організації убивства банкіра Сергія Кириченка у 2003 році.