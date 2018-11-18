Суд сегодня изберет меру пресечения задержанному за наезд на пограничника
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Ужгороде сегодня суд будет избирать меру пресечения задержанному за наезд на пограничника. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.
"Прокуроры отправились на заседание суда", - сообщили в пресс-службе.
При этом в ведомстве уточнили, что сторона обвинения потребует избрания меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника.
Вечером в тот же день стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставалось тяжелым.
17 ноября он скончался в больнице, не выйдя из комы.
Ранее в пресс-службе ГУ НП в Закарпатской области сообщили, что работники полиции совместно с сотрудниками оперативно-розыскного управления ГПС разыскали и задержали 34-летнего жителя Рахова, который подозревается в наезде на работника пограничной службы в селе Диловe.
В полиции также подтвердили, что подозреваемого "доставят ... в суд для рассмотрения ходатайства об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", добавив, что проводят необходимые следственные действия.
Уголовное производство открыто по ст.348 УК Украины.