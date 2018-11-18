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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105970 просмотра

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8 марта, 10:25 • 112182 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 144140 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

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Суд сегодня изберет меру пресечения задержанному за наезд на пограничника

Суд сегодня изберет меру пресечения задержанному за наезд на пограничника

Киев  •  УНН

 • 9858 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Ужгороде сегодня суд будет избирать меру пресечения задержанному за наезд на пограничника. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.

"Прокуроры отправились на заседание суда", - сообщили в пресс-службе.

При этом в ведомстве уточнили, что сторона обвинения потребует избрания меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, 16 ноября на границе с Румынией злоумышленники из-за срыва своей сделки автомобилем сбили пограничника.

Вечером в тот же день стало известно, что пострадавшего прооперировали, однако его состояние все равно оставалось тяжелым.

17 ноября он скончался в больнице, не выйдя из комы.

Ранее в пресс-службе ГУ НП в Закарпатской области сообщили, что работники полиции совместно с сотрудниками оперативно-розыскного управления ГПС разыскали и задержали 34-летнего жителя Рахова, который подозревается в наезде на работника пограничной службы в селе Диловe.

В полиции также подтвердили, что подозреваемого "доставят ... в суд для рассмотрения ходатайства об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", добавив, что проводят необходимые следственные действия.

Уголовное производство открыто по ст.348 УК Украины.

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