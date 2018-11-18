Суд сьогодні обере запобіжний захід затриманому за наїзд на прикордонника

ukru
Ексклюзив
09:46 • 12899 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 33091 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 84768 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 210663 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 507997 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 491516 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 473533 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465784 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333905 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268958 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 109427 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 112995 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 107532 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 98963 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 65131 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 84765 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 459843 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 541636 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 464651 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 413115 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 20405 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 178236 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 174669 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 174717 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 168798 перегляди
Актуальне
Суд сьогодні обере запобіжний захід затриманому за наїзд на прикордонника

Суд сьогодні обере запобіжний захід затриманому за наїзд на прикордонника

Київ • УНН

 • 9860 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Ужгороді сьогодні суд обиратиме запобіжний захід затриманому за наїзд на прикордонника. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.

“Прокурори відправились на засідання суду”, — повідомили у прес-службі.

При цьому у відомстві уточнили, що сторона обвинувачення вимагатиме обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, 16 листопада на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника.

Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.

17 листопада він помер у лікарні, не вийшовши з коми.

Раніше у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області повідомили, що працівники поліції спільно зі співробітниками оперативно-розшукового управління ДПС розшукали та затримали 34-річного жителя Рахова, який підозрюється у наїзді на працівника прикордонної служби в селі Діловe.

У поліції також підтвердили, що підозрюваного “доправлять... до суду для розгляду клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, додавши, що проводять необхідні слідчі дії.

Кримінальне провадження відкрито за ст.348 КК України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,090.55