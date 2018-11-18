Суд сьогодні обере запобіжний захід затриманому за наїзд на прикордонника
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. В Ужгороді сьогодні суд обиратиме запобіжний захід затриманому за наїзд на прикордонника. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.
“Прокурори відправились на засідання суду”, — повідомили у прес-службі.
При цьому у відомстві уточнили, що сторона обвинувачення вимагатиме обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, 16 листопада на кордоні з Румунією зловмисники через зрив своєї оборудки автомобілем збили прикордонника.
Ввечері того ж дня стало відомо, що постраждалого прооперували, однак його стан все одно залишався тяжким.
17 листопада він помер у лікарні, не вийшовши з коми.
Раніше у прес-службі ГУ НП у Закарпатській області повідомили, що працівники поліції спільно зі співробітниками оперативно-розшукового управління ДПС розшукали та затримали 34-річного жителя Рахова, який підозрюється у наїзді на працівника прикордонної служби в селі Діловe.
У поліції також підтвердили, що підозрюваного “доправлять... до суду для розгляду клопотання про обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, додавши, що проводять необхідні слідчі дії.
Кримінальне провадження відкрито за ст.348 КК України.