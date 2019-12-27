Суд сегодня может отпустить из-под стражи "экс-беркутовцев"

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд сегодня рассмотрит апелляционные жалобы в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных обвиняемыми на решение Святошинского районного суда города Киева от 19 декабря 2019 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемых, назначено на 27 декабря 2019 года 12:00", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, адвокат семей "Небесной сотни" не исключает смену меры пресечения "экс-беркутовцам" для обмена.

Напомним, 19 декабря Святошинский районный суд Киева освободил из-под стражи одного из бывших беркутовцев, обвиняемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, Александра Маринченко.

Также, суд продлил содержание под стражей для бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского до 16 февраля 2020 года.

Напомним, Святошинский районный суд Киева смягчил меру пресечения Сергею Тамтуре.

Пять бывших "беркутовцев" - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

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