Суд отменил незаконную регистрацию прав на гидросооружение на Оболонской набережной в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Киевская городская прокуратура сообщила, что через суд отменила незаконную регистрацию прав на гидротехническое сооружение площадью более четырех тысяч квадратных метров на Оболонской набережной в столице, пишет УНН.
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"Указанное гидротехническое сооружение расположено вдоль парка "Наталка", на полуострове "Собачье Устье", на острове "Оболонский" и в пределах прибрежных полос других водных объектов в столице. Прокуратура выявила факты незаконной регистрации за физическим лицом и коммерческой организацией прав на это сооружение, которое в силу закона может быть приобретено исключительно Киевским городским советом", - говорится в сообщении.
Детали
Чтобы восстановить права территориальной общины прокуратура обратилась в Оболонский районный суд Киева с исковым заявлением об отмене государственной регистрации прав на указанное имущество за физическим и юридическим лицами. Решением суда иск прокурора удовлетворен и выполнен - незаконную регистрацию права собственности на имущество отменили.
Отмечается, что в настоящее время выполнено четыре аналогичных судебных решения по искам органов прокуратуры, отменены незаконные регистрации и прекращены имущественные права на гидротехнические сооружения общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров.
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