Суд скасував незаконну реєстрацію прав на гідроспоруду на Оболонській набережній у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Київська міська прокуратура повідомила, що через суд скасувала незаконну реєстрацію речових прав на гідротехнічну споруду площею понад чотири тисячі квадратних метрів на Оболонській набережній у столиці, пише УНН.
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"Вказана гідротехнічна споруда розташована уздовж парку "Наталка", на півострові "Собаче Гирло", на острові "Оболонський" та в межах прибережних смуг інших водних об’єктів у столиці. Прокуратура виявила факти незаконної реєстрації за фізичною особою та комерційною організацією речових прав на цю споруду, яка в силу закону може бути набута виключно Київською міською радою", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Щоб поновити права територіальної громади прокуратура звернулась до Оболонського районного суду Києва із позовною заявою про скасування державної реєстрації речових прав на вказане майно за фізичною та юридичною особами. Рішенням суду позов прокурора задоволено і виконано - незаконну реєстрацію права власності на майно скасували.
Зазначається, що наразі виконано чотири аналогічних судових рішення за позовами органів прокуратури, скасовано незаконні реєстрації та припинено майнові права на гідротехнічні споруди загальною площею майже вісім тисяч квадратних метри.
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