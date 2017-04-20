Суд санкционировал обыски компании ОККО через топливный тендер Госрезерва

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34170 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100438 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152137 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114755 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115512 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111952 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103893 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106940 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103456 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152524 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Суд санкционировал обыски компании ОККО через топливный тендер Госрезерва

Суд санкционировал обыски компании ОККО через топливный тендер Госрезерва

Киев  •  УНН

 • 8850 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Печерский районный суд города Киева дал разрешение следователем Генеральной прокуратуры Украины на временный доступ к документам компании ОККО с возможностью изъятия их копий. Указанное решение принято в рамках расследования тендерной закупки горючего Государственным агентством резерва Украины, передает УНН со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Отмечается, что следователи Генеральной прокуратуры Украины обратились в суд с ходатайством о доступе к документам компании ОККО, аргументируя это тем, что Госрезерв Украины закупил у компании топливо сомнительного качества и тем самым причинил ущерб интересам государства на сумму 257 млн ​​грн.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.

"Ходатайство - удовлетворить. Предоставить старшему следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины ... в уголовном производстве №42016000000002272, временный доступ к документам, с возможностью изъятия их копий, находящихся во владении ОАО "Концерн Галнафтогаз" (ЕГРПОУ 31729918) по адресу: г.Львов, Героев УПА, д.72", - говорится в постановлении суда.

Напомним, как сообщал УНН, через тендер, в котором победило ОККО, суд санкционировал обыски Госрезерва.

Также напомним, в Минэкономразвития получили многочисленные жалобы на работу главы Госрезерва В.Мосийчука.

Добавим, что НАБУ должно проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку у компании "Трейд Коммодити".

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