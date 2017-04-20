Суд санкционировал обыски компании ОККО через топливный тендер Госрезерва

Отмечается, что следователи Генеральной прокуратуры Украины обратились в суд с ходатайством о доступе к документам компании ОККО, аргументируя это тем, что Госрезерв Украины закупил у компании топливо сомнительного качества и тем самым причинил ущерб интересам государства на сумму 257 млн ​​грн.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.

"Ходатайство - удовлетворить. Предоставить старшему следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины ... в уголовном производстве №42016000000002272, временный доступ к документам, с возможностью изъятия их копий, находящихся во владении ОАО "Концерн Галнафтогаз" (ЕГРПОУ 31729918) по адресу: г.Львов, Героев УПА, д.72", - говорится в постановлении суда.

Напомним, как сообщал УНН, через тендер, в котором победило ОККО, суд санкционировал обыски Госрезерва.

Также напомним, в Минэкономразвития получили многочисленные жалобы на работу главы Госрезерва В.Мосийчука.

Добавим, что НАБУ должно проверить, требовал ли В.Мосийчук взятку у компании "Трейд Коммодити".