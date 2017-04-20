Суд санкціонував обшуки компанії ОККО через паливний тендер Держрезерву
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл слідчим Генеральної прокуратури України на тимчасовий доступ до документів компанії ОККО з можливістю вилучення їх копій. Вказане рішення прийнято в рамках розслідування тендерної закупівлі пального Державним агентством резерву України, передає УНН з посиланням на відповідну ухвалу суду.
Зазначається, що слідчі Генеральної прокуратури України звернулися до суду із клопотанням про доступ до документів компанії ОККО, аргументуючи це тим, що Держрезерв України закупив у компанії пальне сумнівної якості і тим самим заподіяв шкоду інтересам держави на суму 257 млн грн.
Розглянувши матеріали справи, суд задовольнив клопотання у повному обсязі.
“Клопотання — задовольнити. Надати старшому слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ... у кримінальному провадженні №42016000000002272, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ "Концерн Галнафтогаз" (ЄДРПОУ 31729918) за адресою: м.Львів, вул.Героїв УПА, б.72”, — йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через тендер, в якому перемогло ОККО, суд санкціонував обшуки Держрезерву.
Також нагадаємо, у Мінекономрозвитку отримали численні скарги на роботу голови Держрезерву В.Мосійчука.
Додамо, що НАБУ має перевірити, чи вимагав В.Мосійчук хабар у компанії “Трейд Коммодіті”.