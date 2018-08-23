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Суд начал заседание по делу убийства Ноздровской

Киев • УНН

 • 7736 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Ирпенский городской суд Киевской области начал заседание в уголовном производстве по обвинению Юрия Россошанского в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской, передает корреспондент УНН.

Суд начал заседание по делу убийства Ноздровской

В начале судебного заседания суд проинформировал участников судебного процесса о неявке потерпевших и спросил их мнение о возможности начать подготовительное заседание при отсутствии пострадавших. Сторона обвинения была не против начать заседания, сторона защиты сослалась на усмотрение суда.

"Заслушав мнения сторон, суд постановил: признать невозможным начать подготовительное заседание в отсутствие потерпевших, от которых поступило заявление с просьбой не проводить заседания в их отсутствие", - говорится в постановлении суда.

В то же время суд решил рассмотреть ходатайство прокуратуры о продлении Россошанскому срока содержания под стражей сроком на 60 суток до 23 октября 2018 года без определения залога.

Как сообщал УНН, прокуратура Киевской области изменила ранее сообщенное подозрение Юрию Россошанскому по факту умышленного убийства Ирины Ноздровской, совершенного с особой жестокостью, - теперь последнему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, юрист Ирина Ноздровская исчезла 29 декабря 2017 года. Ее тело обнаружили 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области. По данным Нацполиции, женщина умерла от многочисленных колото-резаных ран.

8 января полиция задержала по подозрению в убийстве ее односельчанина Юрия Россошанского - отца Дмитрия Россошанского, который 30 сентября 2015  года спровоцировал ДТП, в результате которого погибла сестра Ноздровской - Светлана Сапатинская. По данным следствия, он убил Ноздровскую после ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов 29 декабря: нанес несколько ударов ножом, тело сбросил в реку, а одежду сжег.

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