Суд розпочав засідання у справі вбивства Ноздровської
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Ірпінський міський суд Київської області розпочав засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Юрія Россошанського у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської, передає кореспондент УНН.
На початку судового засідання суд поінформував учасників судового процесу про неявку потерпілих і запитав їхню думку щодо можливості розпочати підготовче засідання за відсутністю потерпілих. Сторона обвинувачення висловилася не проти початку засідання, сторона захисту послалася на розсуд суду.
“Заслухавши думки сторін, суд ухвалив: визнати за неможливим розпочати підготовче засідання за відсутності потерпілих, від яких надійшла заява з проханням не проводити засідання за їх відсутності”, — йдеться в ухвалі суду.
Водночас суд вирішив розглянути клопотання прокуратури про продовження Россошанському терміну тримання під вартою строком на 60 діб до 23 жовтня 2018 року без визначення застави.
Як повідомляв УНН, прокуратура Київської області змінила раніше повідомлену підозру Юрію Россошанському за фактом умисного вбивства Ірини Ноздровської, вчиненого з особливою жорстокістю, — відтепер останньому загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, юрист Ірина Ноздровська зникла 29 грудня 2017 року. Її тіло виявили 1 січня в річці у Вишгородському районі Київської області. За даними Нацполіції, жінка померла від численних колото-різаних ран.
8 січня поліція затримала за підозрою в убивстві її односельця Юрія Россошанського — батька Дмитра Россошанського, який 30 вересня 2015 року спричинив ДТП, у результаті якого загинула сестра Ноздровської — Світлана Сапатинська. За даними слідства, він убив Ноздровську після сварки на зупинці громадського транспорту в селі Демидів 29 грудня: завдав кількох ударів ножем, тіло скинув у річку, а одяг спалив.