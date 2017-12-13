Суд начал рассмотрение ходатайства о заочном следствии по Онищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства НАБУ и САП о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении народного депутата-беглеца Александра Онищенко и других фигурантов в рамках "газового дела", передает корреспондент УНН.
Судебное заседание ведет следственный судья Александр Бобровник.
Напомним, обвиняемым по материалам досудебного расследования НАБУ, инкриминируется следующие преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 УК Украины.
"Факты укрытия от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности подозреваемых Александра Онищенко, Иннесы Кадыровой, Елены Павленко, Сергей Свиченка, Сергея Кабаева и Якимащенко Романа стали основанием для обращения в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования", - отметили в САП.
Как сообщал УНН, САП сообщила о саботаже судом "газового дела" Александра Онищенко.