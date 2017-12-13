Суд начал рассмотрение ходатайства о заочном следствии по Онищенко

Судебное заседание ведет следственный судья Александр Бобровник.

Напомним, обвиняемым по материалам досудебного расследования НАБУ, инкриминируется следующие преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 УК Украины.

"Факты укрытия от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности подозреваемых Александра Онищенко, Иннесы Кадыровой, Елены Павленко, Сергей Свиченка, Сергея Кабаева и Якимащенко Романа стали основанием для обращения в суд с ходатайством о проведении специального досудебного расследования", - отметили в САП.

Как сообщал УНН, САП сообщила о саботаже судом "газового дела" Александра Онищенко.