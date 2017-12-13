Суд розпочав розгляд клопотання про заочне слідство щодо Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Солом'янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання НАБУ та САП про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування щодо народного депутата-втікача Олександра Онищенка та інших фігурантів у межах "газової справи", передає кореспондент УНН.
Судове засідання веде слідчий суддя Олександр Бобровник.
Нагадаємо, обвинуваченим за матеріалами досудового розслідування НАБУ, інкриміновано наступні злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.
“Факти переховування від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності підозрюваних Олександра Онищенка, Іннеси Кадирової, Олени Павленко, Сергій Свіченка, Сергія Кабаєва та Якимащенка Романа стали підставою для звернення до суду з клопотанням про проведення спеціального досудового розслідування”, — зазначили у САП.
Як повідомляв УНН, САП повідомила про саботаж судом “газової справи” Олександра Онищенка.