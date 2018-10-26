Суд рассмотрит иск Онищенко против Порошенко 14 января
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Печерский районный суд Киева назначил рассмотрение дела по иску народного депутата Украины Александра Онищенко к Президенту Украины Петру Порошенко и одного из украинских интернет-ресурсов о защите чести, достоинства и возмещении морального вреда на 14 января. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Открыть производство по гражданскому делу по иску ЛИЦО_1 к Президенту Украины ... частного предприятия ... о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального вреда ... Подготовительное судебное заседание назначить 14.01.2019 в 09-30 ч.", - говорится в решении.
Согласно этому решению, ответчики в течение 15 дней со дня вручения постановления об открытии производства по делу должны подать отзыв на исковое заявление, а истец в течение семи дней со дня вручения отзыва на иск подать ответ на отзыв.
Напомним, 1 октября на своей странице в Facebook народный депутат Украины Александр Онищенко написал, что подает иск против Президента Порошенко за клевету. В частности, как пояснил депутат, Порошенко (в интервью CNN - ред.) назвал его преступником и он должен понести наказание.
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Добавим, что народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст .28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.
Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года Онищенко было объявлено в национальный розыск.
4 мая 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции Онищенко.