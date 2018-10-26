Суд розгляне позов Онищенка проти Порошенка 14 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва призначив розгляд справи за позовом народного депутата України Олександра Онищенка до Президента України Петра Порошенка та одного з українських інтернет-ресурсів про захист честі, гідності та відшкодування моральної шкоди на 14 січня. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
“Відкрити провадження у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Президента України... приватного підприємства... про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди... Підготовче судове засідання призначити 14.01.2019 о 09-30 год.”, — зазначається у рішенні.
Відповідно до цього рішення, відповідачі протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі мають подати відзив на позовну заяву, а позивач протягом семи днів з дня вручення відзиву на позов подати відповідь на відзив.
Нагадаємо, 1 жовтня на своїй сторінці у Facebook народний депутат України Олександр Онищенко написав, що подає позов проти Президента Порошенка за наклеп. Зокрема, як пояснив депутат, Порошенко (в інтерв’ю CNN — ред.) назвав його злочинцем і що він має понести покарання.
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Додамо, що народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.
4 травня 2017 року Національне антикорупційне бюро України звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і можливу екстрадицію Онищенка.