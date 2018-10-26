Суд розгляне позов Онищенка проти Порошенка 14 січня

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Печерський районний суд Києва призначив розгляд справи за позовом народного депутата України Олександра Онищенка до Президента України Петра Порошенка та одного з українських інтернет-ресурсів про захист честі, гідності та відшкодування моральної шкоди на 14 січня. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.