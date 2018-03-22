Суд рассмотрит апелляцию пособника в убийстве многодетной матери в Фастове
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Апелляционный суд Киевской области сегодня рассмотрит апелляционную жалобу пособника в заказном убийстве многодетной матери, которое произошло в Фастове Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Начало заседания назначено в 16:00.
"Прокуратура Киевской области будет настаивать не менять меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому (1996 г.р.). По материалам уголовного производства, 21-летний парень ждал в машине своего отца, когда тот наносил 24 удара ножом по телу женщине", - говорится в сообщении.
Напомним, резонансное и дерзкое убийство 42-летней пострадавшей, по версии прокуратуры, заказала женщина 1963 г.р. Двух заказчиков, исполнителя и пособника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области всем задержанным лицам сообщено о подозрениях по ст. 27, ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, подозреваемых, в убийстве многодетной матери в Фастове, взяли под стражу.
Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.