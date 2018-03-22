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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17144 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 22129 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 67650 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102131 просмотра

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Суд рассмотрит апелляцию пособника в убийстве многодетной матери в Фастове

Суд рассмотрит апелляцию пособника в убийстве многодетной матери в Фастове

Киев  •  УНН

 • 10648 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Апелляционный суд Киевской области сегодня рассмотрит апелляционную жалобу пособника в заказном убийстве многодетной матери, которое произошло в Фастове Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Начало заседания назначено в 16:00.

"Прокуратура Киевской области будет настаивать не менять меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому (1996 г.р.). По материалам уголовного производства, 21-летний парень ждал в машине своего отца, когда тот наносил 24 удара ножом по телу женщине", - говорится в сообщении.

Напомним, резонансное и дерзкое убийство 42-летней пострадавшей, по версии прокуратуры, заказала женщина 1963 г.р. Двух заказчиков, исполнителя и пособника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области всем задержанным лицам сообщено о подозрениях по ст. 27, ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, подозреваемых, в убийстве многодетной матери в Фастове, взяли под стражу.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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