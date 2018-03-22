Суд розгляне апеляцію пособника у вбивстві багатодітної матері у Фастові
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Апеляційний суд Київської області сьогодні розгляне апеляційну скаргу пособника в замовному вбивстві багатодітної матері, яке сталося у Фастові Київської області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури області.
Початок засідання призначено о 16:00.
"Прокуратура Київської області наполягатиме не змінювати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному (1996 р.н.). За матеріалами кримінального провадження, 21-річний хлопець чекав в автівці свого батька, коли той наносив 24 удари ножем по тілу жінці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, резонансне та зухвале вбивство 42-річної постраждалої, за версією прокуратури, замовила жінка 1963 р.н. Двох замовників, виконавця та пособника затримано у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва прокуратури Київської області усім затриманим особам повідомлено про підозри за ст. 27, ст. 115 (умисне вбивство) КК України.
Нагадаємо, підозрюваних, у вбивстві багатодітної матері у Фастові, взяли під варту.
Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.