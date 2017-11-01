Суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения экс-комбата ОУН Коханивского 7 ноября

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58983 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126718 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106628 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109207 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107610 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100598 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105434 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102586 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения экс-комбата ОУН Коханивского 7 ноября

Суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения экс-комбата ОУН Коханивского 7 ноября

Киев  •  УНН

 • 7812 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу стороны защиты на меру пресечения экс-комбата ОУН Николая Коханивского 7 ноября. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Андрей Мамалыга, передает УНН.

"Апелляция защиты на избранную меру пресечения М.Коханивского будет рассматриваться 7 ноября 2017 в 12 часов 40 минут в Апелляционном суде города Киева по ул. Соломенская 2а в Киеве. Председательствующий судья Рыбак", - написал Мамалыга.

Как сообщал УНН, Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения бывшему командиру батальона "ОУН" Николай Коханивскому в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля.

Напомним, 21 октября полиция задержала экс-командира ОУН Коханивского, который стрелял в человека. В полиции сообщили, что бывший командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский стрелял из незарегистрированного оружия.

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