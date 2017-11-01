Суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения экс-комбата ОУН Коханивского 7 ноября

"Апелляция защиты на избранную меру пресечения М.Коханивского будет рассматриваться 7 ноября 2017 в 12 часов 40 минут в Апелляционном суде города Киева по ул. Соломенская 2а в Киеве. Председательствующий судья Рыбак", - написал Мамалыга.

Как сообщал УНН, Святошинский районный суд города Киева избрал меру пресечения бывшему командиру батальона "ОУН" Николай Коханивскому в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронное средство контроля.

Напомним, 21 октября полиция задержала экс-командира ОУН Коханивского, который стрелял в человека. В полиции сообщили, что бывший командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский стрелял из незарегистрированного оружия.