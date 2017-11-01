Суд розгляне апеляцію на запобіжний захід екс-комбата ОУН Коханівського 7 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва розгляне скаргу сторони захисту на запобіжний захід екс-комбата ОУН Миколи Коханівського 7 листопада. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Андрій Мамалига, передає УНН.
"Апеляція захисту на обраний запобіжний захід М.Коханівського буде розглядатися 07 листопада 2017 року о 12 годині 40 хвилин в Апеляційному суді міста Києва по вул. Соломянська 2а в м.Києві. Головуючий суддя Рибак ",- написав Мамалига.
Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід колишньому командиру батальйону "ОУН" Миколі Коханівському у вигляді цілодобового домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, 21 жовтня поліція затримала екс-командира ОУН Коханівського, який стріляв у людину. У поліції повідомили, що колишній командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський стріляв із незареєстрованої зброї.