Суд продолжил заседание по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева продлил судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко.
Заседание началось с допроса экс-министра иностранных дел Леонида Кожара.
Как ожидается, сегодня также в суде планируется допросить в качестве свидетеля бывшего начальника УСБУ в Киеве и Киевской области.
Напомним, 28 февраля районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 6 марта в связи с тем, что защитники поехали к обвиняемому.