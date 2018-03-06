Суд продолжил заседание по делу о госизмене Януковича

"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко.

Заседание началось с допроса экс-министра иностранных дел Леонида Кожара.

Как ожидается, сегодня также в суде планируется допросить в качестве свидетеля бывшего начальника УСБУ в Киеве и Киевской области.

Напомним, 28 февраля районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 6 марта в связи с тем, что защитники поехали к обвиняемому.