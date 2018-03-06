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Суд продовжив засідання у справі про держзраду Януковича

Суд продовжив засідання у справі про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив судове засідання у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

“Судове засідання оголошено продовженим”, — сказав головуючий у процесі суддя Владислав Дев’ятко.

Засідання розпочалося з допиту екс-міністра закордонних справ Леоніда Кожару.

Як очікується, сьогодні також в суді планується допитати в якості свідка колишнього начальника УСБУ у м.Києві та Києвській області.

Нагадаємо, 28 лютого Оболонський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді на 6 березня у зв’язку з тим, що захисники поїхали до обвинуваченого.

Українські Національні Новини

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