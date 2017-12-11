Суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает корреспондент УНН.
В начале судебного заседания держадвокат Игорь Ляшенко попросил суд принять его отказ от защиты интересов Януковича в суде в связи с тем, что появились его защитники.
“Прошу принято отказ ... Появились защитники ... .Я не могу выполнять свои функции. Прошу решить вопрос ”, - сказал И.Ляшенко.
В то же время судья В.Девьятко подчеркнул, что адвокат продолжает осуществлять защиту обвиняемого, пока не будет соответствующего решения Регионального центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Также адвокат Виталий Сердюк заявил, что пока нельзя перейти к стадии допроса свидетелей.
В то же время, сторона обвинения, настояла на допросе свидетеля.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
Как сообщал УНН, 6 декабря районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.