Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко, передає кореспондент УНН.
На початку судового засідання держадвокат Ігор Ляшенко попросив суд прийняти його відмову від захисту інтересів Януковича у суді у зв’язку з тим, що з’явилися його захисники.
“Прошу прийнято відмову... З’явилися захисники....Я не можу виконувати свої функції. Прошу вирішити питання”, — сказав І.Ляшенко.
Водночас суддя В.Дев’ятко наголосив, що адвокат продовжує здійснювати захист обвинуваченого, поки не буде відповідного рішення Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги.
Також адвокат Віталій Сердюк заявив, що поки що не можна перейти до стадії допиту свідків.
Водночас, сторона обвинувачення, наполягла на допиті свідка.
Як повідомляв УНН, 6 грудня Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.