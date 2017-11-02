Суд продолжил рассмотрение ходатайства о заочном следствии против Януковича по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о разрешении на заочную процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства, передает корреспондент УНН.
Суд продолжил изучать материалы дела.
Напомним, суд отметил недопустимость "пиар-акций" на заседании по делу расстрела Майдана.
Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.