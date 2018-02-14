Суд продлжил избирать меру пресечения Шепелеву по делу убийства банкира

На заседание также доставили экс-нардепа.

Отметим, что предыдущее заседание было перенесено в связи с тем, чтобы обеспечить участие Шепелева в заседании, поскольку сначала он послал в суд ходатайство о слушании дела в режиме видеоконференции, а потом отказался от этого.

Напомним, 8 февраля экс-нардепа А.Шепелева задержали сотрудники СБУ. По данным ГПУ, в отношении него Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

10 февраля Печерский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Украины Александру Шепелеву мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

Также Шепелева, по данным ГПУ, подозревают в организации покушения на убийство экс-владельца "Родовид банка" Сергея Дядечко в 2012 году, а также в организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году.