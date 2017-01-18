Суд продлил городскому голове Бучи меру пресечения в виде домашнего ареста - ГПУ

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КИЕВ. 18 января. УНН. Апелляционный суд г. Киева оставил в силе ранее избранную мэру города Буча Анатолию Федоруку меру пресечения в виде домашнего ареста на срок предварительного расследования. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня, 18 января 2017 года, Апелляционный суд г. Киева оставил в силе ранее избранную мэру города Буча Анатолию Федоруку меру пресечения в виде домашнего ареста на срок предварительного расследования", - сообщила Л.Сарган.

Напомним, 25 октября суд отстранил от должности мэра Бучи А.Федорука.

Ранее Печерский суд избрал мерой пресечения для Анатолия Федорука домашний арест и ношение электронного браслета.

Городскому голове Бучи А.Федоруку сообщено о подозрении в незаконной передаче в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда первой категории.

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