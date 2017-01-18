Суд продовжив меру Бучі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту - ГПУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Апеляційний суд м. Києва залишив у силі раніше обраний меру міста Буча Анатолію Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк досудового розслідування.Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні, 18 січня 2017 року, Апеляційний суд м. Києва залишив у силі раніше обраний меру міста Буча Анатолію Федоруку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк досудового розслідування”, — повідомила Л.Сарган.

Нагадаємо, 25 жовтня суд відсторонив від посади мера Бучі А.Федорука.

Раніше Печерський суд обрав мірою запобіжного заходу для мера Бучі Анатолія Федорука домашній арешт та носіння електронного браслету.

Міському голові Бучі А.Федоруку повідомлено про підозру у незаконній передачі у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії.

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