Суд продлил арест подозреваемому в организации покушения на Бабченко до 23 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева продолжил действие меры пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщили УНН в пресс-службе суда.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 23.09.2018", - рассказали в пресс-службе суда.
Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
На брифинге 30 мая глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко живой, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства.
В частности, был задержан предполагаемый организатор убийства российского журналиста, фамилия которого начинается на "Г" . Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта).
Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.
31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Во время заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.