Суд продовжив арешт підозрюваному в організації замаху на Бабченка до 23 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Борису Герману, підозрюваному в організації замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це повідомили УНН у прес-службі суду.
"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено до 23.09.2018", - розповіли у прес-службу суду.
Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті "швидкої". Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації щодо запобігання вбивству.
Зокрема, був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста, прізвище якого починається на "Г". Йому повідомили про підозру по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту).
Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.
31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного стосунку.