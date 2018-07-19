Суд продлил арест депутата "Евпаторийского горсовета"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Херсонский городской суд продлил арест депутата "Евпаторийского городского совета" до 3 августа 2018 года, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность государства. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.
"Суд продлил срок содержания под стражей депутату Евпаторийского городского совета к 03.08.2018", - сказала пресс-секретарь.
Тихончик добавила, что после получения результатов экспертизы, обвинительный акт будет направлен в Апелляционный суд. Киева для определения подсудности.
Как сообщал УНН, депутата "Евпаторийского городского совета" задержали на пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с временно аннексированным Крымом.
5 апреля Херсонский городской суд избрал "депутату" меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.