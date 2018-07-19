Суд продлил арест депутата "Евпаторийского горсовета"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40416 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102730 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124708 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132205 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169246 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153406 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141137 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130464 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181410 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд продлил арест депутата "Евпаторийского горсовета"

Суд продлил арест депутата "Евпаторийского горсовета"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Херсонский городской суд продлил арест депутата "Евпаторийского городского совета" до 3 августа 2018 года, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность государства. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик.

"Суд продлил срок содержания под стражей депутату Евпаторийского городского совета к 03.08.2018", - сказала пресс-секретарь.

Тихончик добавила, что после получения результатов экспертизы, обвинительный акт будет направлен в Апелляционный суд. Киева для определения подсудности.

Как сообщал УНН, депутата "Евпаторийского городского совета" задержали на пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с временно аннексированным Крымом.

5 апреля Херсонский городской суд избрал "депутату" меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

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