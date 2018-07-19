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Суд продовжив арешт депутату “Євпаторійської міськради”

Суд продовжив арешт депутату “Євпаторійської міськради”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Херсонський міський суд продовжив арешт депутату “Євпаторійської міської ради” до 3 серпня 2018 року, підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність держави. Про це повідомила УНН прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик.

“Суд продовжив термін тримання під вартою депутату Євпаторійської міської ради до 03.08.2018”, — сказала прес-секретар.

Тихончик додала, що після отримання результатів експертизи, обвинувальний акт буде спрямовано до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності.

Як повідомляв УНН, депутата “Євпаторійської міської ради” затримали на пункті пропуску “Чаплинка” на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим Кримом. 

5 квітня Херсонський міський суд обрав “депутату” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави. 

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